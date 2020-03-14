Максимилиан Филипп рассказал о сложностях в изучении русского языка

Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп признался, что изучение русского языка ему тяжело даётся.

"Я не читаю прессу на русском. Я учусь, но у вас сложный алфавит. Я не очень хорошо знаю русский", - сказал немец.

В текущем сезоне Филипп сыграл за "Динамо" 15 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

Прошлым летом "бело-голубые" купили нападающего у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

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