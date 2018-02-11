Максимов: "Если бы не травмы, играл бы сейчас в "Барселоне"
Полузащитник тульского "Арсенала" Илья Максимов рассказал о всех травмах в своей карьере.
"Самая обидная травма в карьере случалась в "Анжи". Под большим пальцем есть небольшая косточка, она и сломалась. Никто не мог понять, что за травма, полгода с переломом играл. Палец болел, выходил на уколах. Не смог доиграть несколько матчей, когда боролись за выживание. Улетел на операцию в Рим. Не в тему произошло, меня тогда вызвали в сборную. А тут операция, косточку удаляют, из-за обезболивающих разрушаются ткани. Работал раз в неделю, в остальное время даже бегать не мог.
Или еще ситуация. Только перешел в "Анжи". Перед первым выездом в Томск травмировал боковую связку колена. Врачи говорят: "Через месяц пройдет". Но я выходил на тренировки и испытывал боль. Никто не знал, что со мной. Летал в Мюнхен, обследовался и назад. Так несколько раз. Три месяца лечился.
Что касается ущемления седалищного нерва, которое было в период игры за "Анжи", то это ужасная хрень. Если защемит, задница до полугода может болеть. Вроде ничего особенного, но не мог сделать рывок. Только ускорюсь, сжимается задняя поверхность бедра, шагу не сделать. Вообще не пойму, как это получилось. Я настолько нелепые травмы получал за карьеру, ни один человек в мире так не страдал. Все ноги в шрамах. Если бы не травмы, играл бы сейчас в "Барселоне", - приводят слова Максимова российские СМИ.
31-летний Максимов за свою карьеру выступал за "Зенит", "Шинник", "Спортакадемклуб", "Химки", "Нижний Новгород", "Кубань", "Волгу", "Крылья Советов" и "Анжи". Сыграл 1 матч за сборную России.
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