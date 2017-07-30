Максимов: "Если "Зенит" сделает предложение, будем разговаривать"

Теги зенит санкт-петербургтракаймаксим максимов

Максимов: "Если "Зенит" сделает предложение, будем разговаривать"

Российский нападающий литовского "Тракая" Максим Максимов заявил, что он мог бы вернуться в Россию.

"Что если будет предложение "Зенита"? Будем разговаривать. Шутки-шутками, но мне нужно будет очень серьезно подумать. Понятно, что в голове сразу проносится: "Вау, "Зенит"! Но нужно очень грамотно подходить к выбору, понимать свою роль и прикидывать, подходит ли она. Сейчас некоторые клубы уже выходят на меня, есть и очень хорошие варианты. Но я не вижу смысла торопиться.

У меня есть план, который, надеюсь, приведёт к намеченной цели. Есть понимание, что нужно совершенствоваться. Сейчас я забил семь голов в Лиге Европы. Телефон и социальные сети разрываются. Большой интерес. Но я ни в коем случае не хочу на этом останавливаться. Наоборот, это меня подстёгивает. Если переходить, то в сильный чемпионат и хороший клуб, но куда конкретно – в Россию или Европу, не знаю", - приводят слова Максимова российские СМИ.

Стоит отметить, что на данный момент 21-летний Максимов с семью голами в пяти поединках является лучшим бомбардиром Лиги Европы.

Не пропустите: Манчини: "Маммана прибыл в Санкт-Петербург, надеюсь, что "Зенит" закроет эту сделку". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 3 9
2 Зенит Санкт-Петербург 3 9
3 Ахмат 3 9
4 ЦСКА Москва 3 6
5 Краснодар 2 6
6 Уфа 3 5
7 Урал 3 5
8 Ростов 3 4
9 Рубин 3 3
10 Арсенал Тула 3 3
11 Анжи 3 3
12 Спартак Москва 2 2
13 Динамо Москва 3 1
14 Амкар 3 0
15 Тосно 3 0
16 СКА Хабаровск 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов