Максимов: "В России можно играть в полноги, а получать больше, чем в Германии"

Бывший полузащитник "Вердера" Юрий Максимов назвал главную проблему сборной России. По его мнению, она заключается в том, что футболистам РФПЛ платят слишком много.

"По-моему, в РФПЛ футболисты получают деньги практически не за что, поэтому единицы выступают за границей, где такие миллионы надо зарабатывать. В России можно играть в полноги, а получать все равно больше, чем в Германии", - сказал он.

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