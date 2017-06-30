Максимов: "В России можно играть в полноги, а получать больше, чем в Германии"
Бывший полузащитник "Вердера" Юрий Максимов назвал главную проблему сборной России. По его мнению, она заключается в том, что футболистам РФПЛ платят слишком много.
"По-моему, в РФПЛ футболисты получают деньги практически не за что, поэтому единицы выступают за границей, где такие миллионы надо зарабатывать. В России можно играть в полноги, а получать все равно больше, чем в Германии", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Чили
|3
|5
|3
|Австралия
|3
|2
|4
|Камерун
|3
|1