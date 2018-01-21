Максимович хочет перейти в "Спартак"

Защитник "Наполи" Никола Максимович хочет перейти в московский "Спартак", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, после разговора с главным тренером "красно-белых" Массимо Каррерой 26-летний серб окончательно решил присоединиться к российскому клубу.

Скорее всего, в ближайшие дни Максимович перейдёт в "Спартак" на правах аренды, после чего отправится в расположение новой команды на сбор в Дубае.

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