Максимович: "Каррера добился со "Спартаком" значительных результатов"

Бывший защитник "Спартака" Никола Максимович считает, что Массимо Каррера сумел добиться значительных результатов с красно-белыми.

Напомним, что в понедельник итальянец покинул должность.

"Считаю, что Массимо - хороший тренер. Он очень тщательно готовит команду к каждому матчу. Со "Спартаком" он уже добился значительных результатов. Думаю, этим итальянец уже многое доказал", - сказал он.

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