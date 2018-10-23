Максимович: "Каррера добился со "Спартаком" значительных результатов"

Теги спартак москваникола максимовичмассимо каррера

Максимович: "Каррера добился со "Спартаком" значительных результатов"Бывший защитник "Спартака" Никола Максимович считает, что Массимо Каррера сумел добиться значительных результатов с красно-белыми.

Напомним, что в понедельник итальянец покинул должность.

"Считаю, что Массимо - хороший тренер. Он очень тщательно готовит команду к каждому матчу. Со "Спартаком" он уже добился значительных результатов. Думаю, этим итальянец уже многое доказал", - сказал он. 

Читайте: Ещенко и Глушаков попрощались с Каррерой, итальянец ответил только одному из них  | http://soccernews.ru

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