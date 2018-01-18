Максимович может перейти в "Арсенал" вместо "Спартака"



"Арсенал" проявляет интерес к сербскому защитнику "Наполи" Николе Максимовичу, сообщает SportItalia.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает футболиста в качестве усиления обороны в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что 26-летнего Максимовича может арендовать "Спартак" с правом последующего выкупа.

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