Максимович назвал цели "Спартака" на остаток сезона

Защитник московского "Спартака" Никола Максимович назвал цели своей команды на оставшуюся часть сезона.

"На ближайшие пару месяцев в планах выиграть все оставшиеся в сезоне матчи. Побороться за титул в чемпионате и кубке страны. Приложу к этому все усилия", - приводит слова 26-летнего бека "красно-белых" официальный сайт клуба.

Напомним, сегодня "Спартак" сыграет против "Тосно". | soccernews.ru