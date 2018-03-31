Максимович назвал цели "Спартака" на остаток сезона

Теги никола максимовичспартак москва

Максимович назвал цели "Спартака" на остаток сезонаЗащитник московского "Спартака" Никола Максимович назвал цели своей команды на оставшуюся часть сезона.

"На ближайшие пару месяцев в планах выиграть все оставшиеся в сезоне матчи. Побороться за титул в чемпионате и кубке страны. Приложу к этому все усилия", - приводит слова 26-летнего бека "красно-белых" официальный сайт клуба.

Напомним, сегодня "Спартак" сыграет против "Тосно". | soccernews.ru

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