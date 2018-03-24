Максимович назвал причину своего перехода в "Спартак"

Защитник "Наполи" Никола Максимович назвал причину своего перехода на правах аренды в московский "Спартак".

"Я переехал в Россию из-за предстоящего Чемпионата Мира. Мне нужна игровая практика, чтобы тренер сборной всерьез рассматривал мою кандидатуру. При этом я до сих пор принадлежу "Наполи" и летом вернусь в клуб. Не знаю, что будет дальше. В Италии я чувствовал себя хорошо", - цитирует 26-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Каррера рассказал, когда уйдет из "Спартака". | soccernews.ru