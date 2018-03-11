Максимович: "Перейти в "Спартак" – это было мое желание"

Теги спартак москванаполиникола максимович

Максимович: "Перейти в "Спартак" – это было мое желание"

Сербский защитник "Спартака" Никола Максимович, который арендован у "Наполи", пока не может ничего сказать о своем будущем.

"Я – профессиональный футболист. У меня есть контракт с "Наполи" и я, конечно, должен ему следовать, но перейти в "Спартак" – это было мое желание. Я очень старался, чтобы провести матчи в этом клубе. Где я буду играть дальше – говорить сложно, потому что есть контракт с "Наполи". Но руководство итальянского клуба согласилось, чтобы я поиграл в "Спартаке", - приводят слова Максимовича российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" арендовал 26-летнего Максимовича у "Наполи" на полгода без права выкупа.

Не пропустите: Джикия: "Я сейчас сосредоточен только на восстановлении после травмы, а "Спартак" станет чемпионом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018

Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 27 71
2 Наполи 28 70
3 Рома 28 56
4 Лацио 28 53
5 Интер Милан 27 52
6 Милан 27 47
7 Сампдория 27 44
8 Аталанта 26 41
9 Фиорентина 27 38
10 Торино 27 36
11 Удинезе 27 33
12 Болонья 28 33
13 Дженоа 27 30
14 Кальяри 27 26
15 Кьево 27 25
16 Кротоне 27 24
17 Сассуоло 27 24
18 СПАЛ 28 24
19 Хеллас Верона 27 22
20 Беневенто 27 10
Полная таблица

топ-5 тегов