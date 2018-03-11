Максимович: "Перейти в "Спартак" – это было мое желание"

Сербский защитник "Спартака" Никола Максимович, который арендован у "Наполи", пока не может ничего сказать о своем будущем.

"Я – профессиональный футболист. У меня есть контракт с "Наполи" и я, конечно, должен ему следовать, но перейти в "Спартак" – это было мое желание. Я очень старался, чтобы провести матчи в этом клубе. Где я буду играть дальше – говорить сложно, потому что есть контракт с "Наполи". Но руководство итальянского клуба согласилось, чтобы я поиграл в "Спартаке", - приводят слова Максимовича российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" арендовал 26-летнего Максимовича у "Наполи" на полгода без права выкупа.

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