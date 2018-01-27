Максимович прибыл в расположение "Спартака"

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Максимович прибыл в расположение "Спартака"

Новичок "Спартака" Никола Максимович прибыл в расположение московского клуба, который сейчас проводит тренировочный сбор в испанской Марбелье.

Напомним, что "красно-белые" арендовали сербского центрбека у "Наполи" за 800 тысяч евро. 26-летний футболист будет выступать за "народную команду" до конца текущего сезона.

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