Максимович проходит медосмотр в "Спартаке"

Защитник итальянского "Наполи" Никола Максимович проходит медосмотр в московском "Спартаке", информирует известный журналист Джанлука ди Марцио.

В случае его успешного прохождения "красно-белые" подпишут с "партенопейцами" арендное соглашение сроком на полгода без права выкупа 26-летнего бека.

В нынешнем сезоне Максимович сыграл в 4 играх за "Наполи". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Спартак" нацелился на хавбека "Торино". | soccernews.ru