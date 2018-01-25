Максимович проходит медосмотр в "Спартаке"

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Максимович проходит медосмотр в "Спартаке"Защитник итальянского "Наполи" Никола Максимович проходит медосмотр в московском "Спартаке", информирует известный журналист Джанлука ди Марцио.

В случае его успешного прохождения "красно-белые" подпишут с "партенопейцами" арендное соглашение сроком на полгода без права выкупа 26-летнего бека.

В нынешнем сезоне Максимович сыграл в 4 играх за "Наполи". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Спартак"  нацелился на хавбека "Торино". | soccernews.ru

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