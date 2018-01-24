Максимович пройдет медосмотр в "Спартаке"

Теги никола максимовичспартак москванаполи

Максимович пройдет медосмотр в "Спартаке"Защитник итальянского "Наполи" Никола Максимович пройдет медосмотр в московском "Спартаке".

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил источник, близкий к ситуации. В частности, им было рассказано: "Максимович в ближайшие дни пройдет медицинский осмотр в "Спартаке", он состоится в Италии. В случае его успешного прохождения будет подписано арендное соглашение на полгода, без права обязательного выкупа игрока".

Напомним, "Спартак" нацелился на хавбека "Андерлехта". | soccernews.ru

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