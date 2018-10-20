Максвелл дал совет Неймару касательно его будущего

Теги псжмаксвеллнеймар

Максвелл дал совет Неймару касательно его будущего

Бывший игрок ПСЖ Максвелл поделился мнением о возможном уходе Неймара из клуба.

Так, в интервью для Mundo Deportivo, Максвелл посоветовал Неймару не покидать французский клуб.

Ранее появилась информация, что Неймар хочет покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону".

Напомним, что Неймар обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро.

Читайте также: Неймар отреагировал на слухи о возможном возвращении в "Барселону". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина

"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 19 53
2 Лилль Лилль 21 40
3 Лион Лион 21 37
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 21 36
5 Страсбур Страсбур 21 32
6 Монпелье Монпелье 20 32
7 Марсель Марсель 20 31
8 Ницца Ницца 21 31
9 Ренн Ренн 21 30
10 Бордо Бордо 20 28
11 Реймс Реймс 21 28
12 Ним Ним 20 26
13 Тулуза Тулуза 21 25
14 Анжер Анжер 20 23
15 Нант Нант 21 23
16 ФК Кан ФК Кан 21 18
17 Амьен Амьен 21 18
18 Дижон Дижон 20 17
19 Монако Монако 21 15
20 Генгам Генгам 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов