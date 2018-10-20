Максвелл дал совет Неймару касательно его будущего

Бывший игрок ПСЖ Максвелл поделился мнением о возможном уходе Неймара из клуба.

Так, в интервью для Mundo Deportivo, Максвелл посоветовал Неймару не покидать французский клуб.

Ранее появилась информация, что Неймар хочет покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону".

Напомним, что Неймар обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро.

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