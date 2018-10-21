Максвелл: "Прямо сейчас атака ПСЖ является лучшей в Европе"

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Максвелл: "Прямо сейчас атака ПСЖ является лучшей в Европе"Известный в прошлом бразильский футболист Максвелл, ныне работающий в структуре ПСЖ, оценил силу линии нападения парижан.

"Пожалуй, прямо сейчас наша атака является лучшей в Европе. Но не стоит фокусироваться только на трех игроках, мне не нравится такая постановка вопроса. За их спинами стоят остальные игроки команды, которые создают моменты для форвардов", - цитирует бывшего футболиста Le Parisien.

Напомним, стал известен самый популярный футболист ПСЖ во Франции. | soccernews.ru

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