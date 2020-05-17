"МакТерминатор". Хавбек "Манчестер Юнайтед" Мактоминей получил новое прозвище

Теги скотт мактоминейманчестер юнайтед

"МакТерминатор". Хавбек "Манчестер Юнайтед" Мактоминей получил новое прозвище

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей похвастался прессом после тренировки.

"Тяжелая неделя завершена", - написал Мактоминей в своем Twitter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Big week complete ⚽️

Публикация от SM ❤️⚽️ (@scottmctominay)

"Скоти, тренироваться с мячом тоже очень сильно важно, не забывай об этом!" - написал в комментариях полузащитник Бруну Фернандеш.

"МакТерминатор", - написал хавбек "МЮ" Андреас Перейра.

В нынешнем сезоне 23-летний Мактоминей провел за "Манчестер Юнайтед" 27 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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