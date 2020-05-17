"МакТерминатор". Хавбек "Манчестер Юнайтед" Мактоминей получил новое прозвище

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей похвастался прессом после тренировки.

"Тяжелая неделя завершена", - написал Мактоминей в своем Twitter.

"Скоти, тренироваться с мячом тоже очень сильно важно, не забывай об этом!" - написал в комментариях полузащитник Бруну Фернандеш.

"МакТерминатор", - написал хавбек "МЮ" Андреас Перейра.

В нынешнем сезоне 23-летний Мактоминей провел за "Манчестер Юнайтед" 27 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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