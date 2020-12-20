Мактоминей стал автором уникального рекорда в АПЛ

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей отметился дублем в игре против "Лидса".

Как сообщает Opta, Мактоминей стал первым футболистом в истории АПЛ, забивший два гола в первые три минуты матча. Отметим, что игрок забил на 2-й и 3-й минуте.

Мактоминей является воспитанником "МЮ" и выступает за основную команду с 2017 года.

В текущем сезоне 24-летний шотландец забил три гола в 16 матчах.

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