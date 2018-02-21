Мактоминей и Санчес в основе "МЮ" на матч с "Севильей"

Стали известны стартовые составы "Севильи" и "Манчестер Юнайтед" на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как и сообщалось ранее, полузащитник "МЮ" Поль Погба не попал в состав.

"Севилья": Рико, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Навас, Нзонзи, Банега, Корреа, Васкес, Мурьель.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера, Мактоминей, Мата, Санчес, Лукаку.

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