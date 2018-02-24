Хавбек "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей может быть заигран за сборную Англии, сообщает ESPN.

По сведениям издания, тренерский штаб молодёжной команды "трёх львов" намерен вызвать 21-летнего шотландца уже на мартовские матчи против Румынии и Украины.

Отметим, что Мактоминей ранее отказывался от вызова в сборную Шотландии, аргументируя своё решение желанием сосредоточиться на выступлении за "МЮ".

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