Мактоминей может быть заигран за сборную Англии

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Мактоминей может быть заигран за сборную Англии

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей может быть заигран за сборную Англии, сообщает ESPN.

По сведениям издания, тренерский штаб молодёжной команды "трёх львов" намерен вызвать 21-летнего шотландца уже на мартовские матчи против Румынии и Украины.

Отметим, что Мактоминей ранее отказывался от вызова в сборную Шотландии, аргументируя своё решение желанием сосредоточиться на выступлении за "МЮ".  

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