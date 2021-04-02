Мактоминей назвал лучшего игрока мира

1 Теги манчестер юнайтедскотт мактоминейлионель месси

Мактоминей назвал лучшего игрока мираФото: сайт "МЮ"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей считает Лионеля Месси лучшим игроком.

"Лучший футболист? Месси. Сто процентов. Да, Месси. У меня есть его футболка, кстати. Когда мы играли против "Барсы", Крис Смоллинг ударил его локтем, и у Лео пошла кровь из носа. И он подумал, что это я виноват.

Я спросил Серхио Ромеро: "Не мог бы ты взять у Месси футболку для меня?". Он вернулся и сказал: "Он думает, что именно ты его стукнул локтем". Я сказал: "Нет, нет, скажи ему, что это был не я, сделай все, чтобы эта футболка досталась мне, она отправится прямиком ко мне в спальню".

Так что теперь Месси знает, что я не виноват. Прости, Крис, но это именно ты слегка потрепал его", - приводит слова Мактоминея сайт "МЮ".

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