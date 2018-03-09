Мактоминей получил дебютный вызов в сборную Шотландии

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Мактоминей получил дебютный вызов в сборную Шотландии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей получил дебютный вызов в сборную Шотландии, сообщает Sky Sports.

Главный тренер "тартановой армии" Алекс Маклиш включил хавбека "красных дьяволов" в заявку на ближайшие товарищеские матчи против Коста-Рики и Венгрии.

Наставник шотландцев также пообещал Мактоминею, что тот получит шанс дебютировать в одном из этих поединков. 

Не пропустите: Хавбек "Манчестер Юнайтед" Мактоминей сделал выбор между сборными Англии и Шотландии. | http://soccernews.ru

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