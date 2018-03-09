Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей получил дебютный вызов в сборную Шотландии, сообщает Sky Sports.

Главный тренер "тартановой армии" Алекс Маклиш включил хавбека "красных дьяволов" в заявку на ближайшие товарищеские матчи против Коста-Рики и Венгрии.

Наставник шотландцев также пообещал Мактоминею, что тот получит шанс дебютировать в одном из этих поединков.

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