Мактоминей получил самую быструю жёлтую карточку в истории АПЛ

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей вписал своё имя в историю английской Премьер-лиги.

23-летний шотландец установил своеобразный рекорд, получив предупреждение на 24-й секунде матча с "Ньюкаслом".

Как сообщает Opta, это самая быстрая жёлтая карточка в истории Премьер-лиги.

Стоит отметить, что подсчёт данной статистики проводится только с сезона 2006/07, то есть предупреждения могли быть и более ранними, но документально это не зафиксировано.

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