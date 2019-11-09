Мактоминей: "В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" может выиграть три трофея"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей рассказал об амбициозных планах своей команды на текущий сезон.
"Мы можем выиграть три трофея. Это то, к чему стремится команда", - цитирует шотландского хавбека официальный сайт "красных дьяволов".
Стоит отметить, что манкунианцы формально ведут борьбу в четырёх турнирах - АПЛ, Кубке Лиги, Кубке Англии и Лиге Европы. Однако в Премьер-лиге подопечные Уле Гуннера Сульшера провально стартовали и фактически уже выбыли из чемпионской гонки.
Мактоминей в текущем сезоне сыграл за "МЮ" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Тоттенхэм
|11
|13
|12
|Вулверхэмптон
|11
|13
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|11
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|11
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7