Мактоминей: "В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" может выиграть три трофея"

Теги манчестер юнайтедскотт мактоминей

Мактоминей: "В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" может выиграть три трофея"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей рассказал об амбициозных планах своей команды на текущий сезон.

"Мы можем выиграть три трофея. Это то, к чему стремится команда", - цитирует шотландского хавбека официальный сайт "красных дьяволов".

Стоит отметить, что манкунианцы формально ведут борьбу в четырёх турнирах - АПЛ, Кубке Лиги, Кубке Англии и Лиге Европы. Однако в Премьер-лиге подопечные Уле Гуннера Сульшера провально стартовали и фактически уже выбыли из чемпионской гонки.

Мактоминей в текущем сезоне сыграл за "МЮ" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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