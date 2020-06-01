Малафеев: "Агент Ахметова неоднократно пугал меня. Он сказал: "Вертел я ваш "Зенит"
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев, который вчера, 31 мая, покинул пост заместителя спортивного директора клуба, рассказал о том, как общался с агентом хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова Ираклием Гегечкори.
Ранее агент был спортивным директором "Рубина".
"Одиозный агент, который славился своим прошлым. Он любил хвастаться связями с криминальным миром. Гегечкори неоднократно пугал меня, намекая на это самое прошлое. Мы с ним очень жёстко разошлись, потому что он грубо выразился в адрес "Зенита". Он сказал: "Вертел я ваш "Зенит". Я не считаю это правильным, так вести себя некорректно. Я предложил ему встретиться, если он захочет. Посмотрим, сколько и как он в дальнейшем будет говорить о "Зените" после нашей встречи", - передает слова Малафеева Metaratings
Напомним, Малафеев всю спортивную карьеру провел в "Зените".
Не пропустите: Агент Селюк выступил за отставку руководства "Локомотива" и возвращение Сёмина | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт Игало до зимы 2021 года
-
Экс-президент "Локомотива" Смородская прокомментировала интервью Семина
-
Сразу восемь клубов РПЛ принадлежат государству более чем на 50%
-
Малафеев: "Агент Ахметова неоднократно пугал меня. Он сказал: "Вертел я ваш "Зенит"
-
Стало известно, какой контракт "Арсенал" готов предложить Обмамеянгу
-
Хавбек ЦСКА Ахметов улетел на плановый медицинский осмотр в Германию
-
Жена Погребняка пожаловалась на повышенное внимание к своей семье из-за заболевания коронавирусом
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении аренды Игало
-
В "Локомотиве" отреагировали на интервью Сёмина
-
ПСЖ может купить дуэт из "Лацио" за 80 миллионов евро
-
Малафеев прокомментировал свой конфликт с Дзюбой
-
Сёмин объяснил свой отказ от почётных должностей в "Локомотиве"
-
Семак оценил задачи, поставленные перед ним руководством "Зенита"
-
"Арсенал" готовит новый контракт для Обамеянга
-
Агент Селюк выступил за отставку руководства "Локомотива" и возвращение Сёмина
-
Семак высказался о подписании нового контракта с "Зенитом"
-
"Интер" согласовал условия контракта с "новым Пирло"
-
"Ювентус" определился с будущим 42-летнего Буффона
-
"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Атлетико"
-
Гендиректор "Зенита" прокомментировал продление контракта с Семаком
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20