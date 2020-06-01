Малафеев: "Агент Ахметова неоднократно пугал меня. Он сказал: "Вертел я ваш "Зенит"



Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев, который вчера, 31 мая, покинул пост заместителя спортивного директора клуба, рассказал о том, как общался с агентом хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова Ираклием Гегечкори.



Ранее агент был спортивным директором "Рубина".

"Одиозный агент, который славился своим прошлым. Он любил хвастаться связями с криминальным миром. Гегечкори неоднократно пугал меня, намекая на это самое прошлое. Мы с ним очень жёстко разошлись, потому что он грубо выразился в адрес "Зенита". Он сказал: "Вертел я ваш "Зенит". Я не считаю это правильным, так вести себя некорректно. Я предложил ему встретиться, если он захочет. Посмотрим, сколько и как он в дальнейшем будет говорить о "Зените" после нашей встречи", - передает слова Малафеева Metaratings



Напомним, Малафеев всю спортивную карьеру провел в "Зените".

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