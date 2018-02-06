Малафеев: "Аренда Шатова в "Краснодар" – лучшее решение для всех"

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Малафеев: "Аренда Шатова в "Краснодар" – лучшее решение для всех"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал переход полузащитника Олега Шатова в "Краснодар".

"Аренда Шатова в "Краснодар" – лучшее решение для всех. Олег очень хочет попасть на чемпионат мира, а у тренера "Зенита" очень высокие требования, так что у Шатова было бы не так много шансов и времени, чтобы себя проявить. Мы учли старание футболиста на сборах в составе "Зенита-2", он набирает форму, и наш основной посыл – позволить ему как можно больше играть.

Существовали варианты продолжения карьеры игрока даже за границей, им интересовались не топовые команды, но из достаточно сильных чемпионатов. Но в нынешней ситуации это самое оптимальное решение. Мнение самого Олега тоже важно для клуба, а он хочет остаться в России", - приводят слова Малафеева российские СМИ.

Напомним, что "Краснодар" арендовал 25-летнего Шатова у "Зенита" на полгода с правом последующего выкупа.

Не пропустите: "Зенит" подтвердил переход Шатова в "Краснодар". | http://soccernews.ru

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