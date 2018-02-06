Малафеев: "Аренда Шатова в "Краснодар" – лучшее решение для всех"
Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал переход полузащитника Олега Шатова в "Краснодар".
"Аренда Шатова в "Краснодар" – лучшее решение для всех. Олег очень хочет попасть на чемпионат мира, а у тренера "Зенита" очень высокие требования, так что у Шатова было бы не так много шансов и времени, чтобы себя проявить. Мы учли старание футболиста на сборах в составе "Зенита-2", он набирает форму, и наш основной посыл – позволить ему как можно больше играть.
Существовали варианты продолжения карьеры игрока даже за границей, им интересовались не топовые команды, но из достаточно сильных чемпионатов. Но в нынешней ситуации это самое оптимальное решение. Мнение самого Олега тоже важно для клуба, а он хочет остаться в России", - приводят слова Малафеева российские СМИ.
Напомним, что "Краснодар" арендовал 25-летнего Шатова у "Зенита" на полгода с правом последующего выкупа.
Не пропустите: "Зенит" подтвердил переход Шатова в "Краснодар". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ди Мария показывает трюк со шляпой, ПСЖ легко переигрывает "Сошо"
-
"Бавария" уничтожает "Падерборн" и выходит в полуфинал Кубка Германии
-
Дни Антонио Конте в "Челси" сочтены: кто заменит экспрессивного итальянца?
-
"Зенит" подтвердил переход Шатова в "Краснодар"
-
"Хэбэй Чайна Форчун" хочет купить Месси и предложит ему 100 миллионов евро в год
Лента новостей
-
Дзюба: "Есть, над чем работать, но самое важное, что мы играем"
-
Уилкинс: "В данный момент "Челси" средняя команда"
-
Кандрева о неудачах "Интера": "У каждого клуба бывают непростые моменты"
-
Киммих: "Огромный комплимент "Падерборну"
-
"Бешикташ" вышел в полуфинал Кубка Турции
-
Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании
-
"Удинезе" подпишет бразильца Визеу
-
"Байер" – "Вердер" - 4:2 (обзор)
-
Дани Алвес стал вратарем ПСЖ в концовке матча с "Сошо"
-
Beko заплатит "Барселоне" 57 миллионов евро за три года
-
"Байер" отыграл два мяча у "Вердера" и вышел в полуфинал Кубка Германии
-
"Суонси" – "Ноттс Каунти" - 8:1 (обзор)
-
Кубок Англии: "Суонси" забил восемь голов "Ноттс Каунти", "Хаддерсфилд" и "Рочдейл" также идут дальше
-
"Сошо" – ПСЖ – 1:4 (обзор)
-
Ди Мария показывает трюк со шляпой, ПСЖ легко переигрывает "Сошо"
-
Ди Мария сделал первый хет-трик с 2010 года
-
Классный гол Кокорина на тренировке "Зенита" ударом "ножницами"
-
Промес: "Спартак" должен защитить чемпионский титул"
-
"Марсель" одержал самую крупную победу за последние 70 лет
-
Принадлежащий "Челси" Абрахам впервые в карьере поучаствовал в трех голах в одном матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12