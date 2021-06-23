Малафеев дал оценку игре Сафонова в матче против Дании

Фото: инстаграм Сафонова/Автор неизвестен

Экс-голкипер питерского "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев дал оценку игре Матвея Сафонова в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 с Данией (1:4).

"По правде говоря, моя первая мысль была о том, что Сафонов сделал всё, что мог. Где-то не хватило опыта, где-то — удачи. Однако если разбирать каждый гол, то, конечно, в некоторых эпизодах можно было бы действовать по-другому. К примеру, в первом голе была выбрана не совсем правильная позиция, из которой сложно парировать мяч. Сместись глубже, левее, предугадай развитие событий. Но это опыт, это то, за что мы в своё время любили Игоря Акинфеева, который не феерил, не прыгал, однако всегда был там, где требуется. Во втором эпизоде уже было сложнее спасти команду, потому что сработал эффект неожиданности. Фёдор Кудряшов закрывал обзор Роману Зобнину, и тот, видимо, подумал, что в середине никого нет, отдал мяч, не видя, куда сместился вратарь. Возможно, хотел быстрее начать атаку правым флангом. Но ошибка есть ошибка.

Команда перестроилась после второго пропущенного мяча и даже забила один мяч. Но после этого раскрылись — и Сафонову пришлось снова выручать. Он трижды отбил мяч из убойной позиции, а четвёртый не смог, так как просто не видел его. В четвёртом эпизоде все забежали в штрафную, никто не остался перед бьющим и не попытался перекрыть хотя бы угол ворот, а там уже сработало мастерство Йоакима Мехле. Конечно, в этом эпизоде Матвею тоже можно было предвидеть развитие ситуации, сместиться, но опять же — должны были помочь свои футболисты. А они убежали назад, выставляя ноги на авось", — приводит слова Малафеева RT.

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