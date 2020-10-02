Малафеев дал прогноз на выступление российских команд в Лиге Чемпионов

Известный в прошлом российский вратарь Вячеслав Малафеев порассуждал о шансах команд из РПЛ успешно выступить в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Напомним, что по итогам жеребьёвки российским клубам достались следующие соперники.

- "Краснодар" - "Севилья", "Челси", "Ренн";

- "Зенит" - "Боруссия Д", "Лацио", "Брюгге";

- "Локомотив" - "Бавария", "Атлетико", "РБ Зальцбург".

"Зениту" в сравнении с "Локомотивом" и "Краснодаром" повезло. Но на групповой стадии ЛЧ слабых соперников не остаётся. Выделяется в этом квартете "Боруссия", а вот "Лацио" и "Брюгге" "Зенит" способен обыгрывать. Да и дортмундцам можно составить конкуренцию. Это показал 2014-й, когда мы встретились с "Боруссией" ещё под руководством Юргена Клоппа в 1/8 финала ЛЧ. В итоге дома уступили (2:4), но на выезде одержали победу (2:1) благодаря блестящему голу Халка. Да, сейчас в составе "жёлто-чёрных" собраны такие футболисты, как Аксель Витсель, Эрлинг Холанд, Торган Азар, но "Зенит" может дать бой немецкому коллективу. Вопрос в том, предоставят ли дортмундцы такую возможность. Пробьётся ли "Зенит" в плей-офф главного еврокубка? Да. Со второго места в группе.

Что касается "Краснодара", то я буду болеть за "быков", но им придётся очень непросто. Думаю, команда всё же займёт третье место. Предположу, что южане окажутся близки к выходу в плей-офф и лишь на самую малость отстанут от "Севильи". Но, может, им и повезёт. А без доли везения добиться в ЛЧ успеха нереально.

"Локомотив"? При всём уважении, боюсь, они займут лишь четвёртое место. Думаю, "железнодорожникам" непросто придётся и в противостоянии с "Зальцбургом". Это очень хорошая атакующая команда. А так я буду болеть за все российские клубы - и всем желаю удачи. Если они к старту группового этапа ЛЧ наберут хорошую форму, у них появится шанс выступить достойно", - сказал Малафеев.

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