Малафеев: "Хорваты не смотрятся машиной, которая легко будет проходить всех соперников"

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев дал оценку шансам россиян в игре 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной Хорватии.

Встреча пройдет 6 июля.

"Нужно сделать выводы по последним проведенным матчам хорватов. Они хорошо играли в группе и после выхода в плей-офф являлись фаворитами. Датчане хорошо упирались, думаю, у сборной России есть все шансы на победу. Хорваты не смотрятся машиной, которая легко будет проходить всех соперников. Да, они сильнее сборной России по составу. Футболисты хорватской сборной играют в европейских топ-клубах и являются ведущими игроками как в своих командах, так и в сборной", - сказал он.

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