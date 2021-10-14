Малафеев имел возможность перейти в "Вильярреал"

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Малафеев имел возможность перейти в "Вильярреал"Фото: инстаграм Малафеева/Автор неизвестен

Экс-голкипер петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, в какие клубы имел возможность перейти во время выступления за сине-бело-голубых.

"Вильярреал", "Байер" и даже "Спартак", — написал Малафеев на своей странице в инстаграме.

За свою карьеру Малафеев сыграл за "Зенит" 149 матчей в РПЛ, в которых пропустил 128 мячей.

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