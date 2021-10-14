Малафеев имел возможность перейти в "Вильярреал"
Фото: инстаграм Малафеева/Автор неизвестен
Экс-голкипер петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, в какие клубы имел возможность перейти во время выступления за сине-бело-голубых.
"Вильярреал", "Байер" и даже "Спартак", — написал Малафеев на своей странице в инстаграме.
За свою карьеру Малафеев сыграл за "Зенит" 149 матчей в РПЛ, в которых пропустил 128 мячей.
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|Команда
|М
|О
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|32
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|32
|66
|3
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|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20