Малафеев может вернуться в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургвячеслав малафеев

Малафеев может вернуться в "Зенит"

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев может получить административную должность в питерском клубе, сообщают российские СМИ.

38-летнему экс-футболисту предлагают пост спортивного директора "сине-бело-голубых", который остаётся вакантным после смерти Константина Сарсании.

Напомним, что Малафеев всю свою профессиональную карьеру провёл в "Зените" (1997-2016), а сейчас занимается бизнесом.   

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комментарии
павел 1987

слава даваи в зенит обратно в деректора)

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