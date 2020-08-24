Малафеев назвал игроков из топ-клубов РПЛ, которыми интересовался "Зенит"
Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился эксклюзивной информацией о работе питерского клуба на внутреннем трансферном рынке.
"Практически по всем игрокам национальной сборной, которые на тот момент не были ведущими игроками своих клубов, а сейчас таковыми являются, велись переговоры или первичные консультации. Иными словами, существовали некие цифры, от которых "Зенит" был готов отталкиваться. В контрактах некоторых футболистов были прописаны отступные, за которые можно было выкупить игрока в случае, если будет достигнуто соглашение по личным условиям. Существовали предварительные договорённости по игрокам с большим потенциалом, способным составить конкуренцию в "Зените", которые либо приглашались на сборы национальной команды, либо были в числе кандидатов. Такой невидимой невооружённым взглядом работы проводилось очень много.
Фигурировал ли в списке потенциальных новичков "Зенита" Джикия? С ним было сложнее, потому что Манчини не видел его в составе, хотя и по нему, и по Головину, и по Миранчукам, мы прощупывали почву. Это не значит, что "Зенит" вёл переговоры и вот-вот должен был их подписать, но определённая работа по этим игрокам велась. Я прекрасно понимал, какие игроки российского чемпионата могли бы быть интересны "Зениту", зондировал почву на предмет их перехода, поскольку в любое трансферное окно главный тренер мог сказать, что хочет видеть этого игрока в команде. У меня же на этот случай почва была подготовлена, сформировано первичное понимание", - рассказал Малафеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22