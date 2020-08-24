Малафеев назвал игроков из топ-клубов РПЛ, которыми интересовался "Зенит"

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Малафеев назвал игроков из топ-клубов РПЛ, которыми интересовался "Зенит"

Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился эксклюзивной информацией о работе питерского клуба на внутреннем трансферном рынке.

"Практически по всем игрокам национальной сборной, которые на тот момент не были ведущими игроками своих клубов, а сейчас таковыми являются, велись переговоры или первичные консультации. Иными словами, существовали некие цифры, от которых "Зенит" был готов отталкиваться. В контрактах некоторых футболистов были прописаны отступные, за которые можно было выкупить игрока в случае, если будет достигнуто соглашение по личным условиям. Существовали предварительные договорённости по игрокам с большим потенциалом, способным составить конкуренцию в "Зените", которые либо приглашались на сборы национальной команды, либо были в числе кандидатов. Такой невидимой невооружённым взглядом работы проводилось очень много.

Фигурировал ли в списке потенциальных новичков "Зенита" Джикия? С ним было сложнее, потому что Манчини не видел его в составе, хотя и по нему, и по Головину, и по Миранчукам, мы прощупывали почву. Это не значит, что "Зенит" вёл переговоры и вот-вот должен был их подписать, но определённая работа по этим игрокам велась. Я прекрасно понимал, какие игроки российского чемпионата могли бы быть интересны "Зениту", зондировал почву на предмет их перехода, поскольку в любое трансферное окно главный тренер мог сказать, что хочет видеть этого игрока в команде. У меня же на этот случай почва была подготовлена, сформировано первичное понимание", - рассказал Малафеев.
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