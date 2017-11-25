Малафеев не вернется в "Зенит"

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев не подтвердил слухи о том, что может получить работу в "Зените".

"Я занимаюсь бизнесом, причем в разных сферах. Например, недавно открыл горнолыжный курорт. Понятно, что мне требуется поддержка влиятельных людей.

Да, я действительно провел одну деловую встречу с Фурсенко, но она касалась только моего бизнеса", – сказал Малафеев.

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