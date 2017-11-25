Малафеев не вернется в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургвячеслав малафеев

Малафеев не вернется в "Зенит"Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев не подтвердил слухи о том, что может получить работу в "Зените".

"Я занимаюсь бизнесом, причем в разных сферах. Например, недавно открыл горнолыжный курорт. Понятно, что мне требуется поддержка влиятельных людей.

Да, я действительно провел одну деловую встречу с Фурсенко, но она касалась только моего бизнеса", – сказал Малафеев.

Читайте: Малафеев может вернуться в "Зенит" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 17 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Амкар 18 21
11 Рубин 17 20
12 Тосно 18 20
13 Ростов 17 19
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов