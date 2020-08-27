Малафеев: "Не знаю, что должно произойти, чтобы "Зенит" не стал в этом сезоне РПЛ"

Экс-игрок "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о результатах команды в новом сезоне.

"Мы видим, насколько неровно играют "Спартак", "Локомотив". Нет запаса прочности у "Краснодара", поэтому даже на основании игры "Зенит" - ЦСКА, при всем уважении к армейцам, проведшим качественный матч, "Зенит" выглядит сильнее. Я не знаю, что должно произойти, чтобы "Зенит" не стал в этом сезоне чемпионом России. Наверное, помешать могут лишь новая волна коронавируса, конфликты или глобальные финансовые проблемы. Надеюсь, не случится ни первого, ни второго, ни третьего", - цитирует Малафеева Петербургский дневник.

После 5 туров РПЛ "Зенит" с 12 баллами занимает 1 место в турнирной таблице.

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