Малафеев: "Не знаю, что должно произойти, чтобы "Зенит" не стал в этом сезоне РПЛ"

Теги зенит санкт-петербургвячеслав малафеев

Малафеев: "Не знаю, что должно произойти, чтобы "Зенит" не стал в этом сезоне РПЛ"

Экс-игрок "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о результатах команды в новом сезоне.

"Мы видим, насколько неровно играют "Спартак", "Локомотив". Нет запаса прочности у "Краснодара", поэтому даже на основании игры "Зенит" - ЦСКА, при всем уважении к армейцам, проведшим качественный матч, "Зенит" выглядит сильнее. Я не знаю, что должно произойти, чтобы "Зенит" не стал в этом сезоне чемпионом России. Наверное, помешать могут лишь новая волна коронавируса, конфликты или глобальные финансовые проблемы. Надеюсь, не случится ни первого, ни второго, ни третьего", - цитирует Малафеева Петербургский дневник.

После 5 туров РПЛ "Зенит" с 12 баллами занимает 1 место в турнирной таблице.

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2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
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10 Уфа Уфа 22 27
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