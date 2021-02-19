Малафеев - о мастурбации Дзюбы: "Я тоже так делаю, но не выкладываю, естественно"

Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев высказался о публикации в сети интимного видео Артёма Дзюбы.

Напомним, что в ноябре прошлого года в интернет слили ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.

"Мы теперь поняли, что в принципе это нормально и естественно. Делаю ли так я? Безусловно. Конечно. Но не выкладываю, естественно. Зачем? Это же всё индивидуально. На самом деле в этом действительно нет ничего предосудительного. Это естественно. Но это не должно стать достоянием общественности ни при каких обстоятельствах", - сказал экс-голкипер.

Стоит отметить, что Малафеев и Дзюба конфликтуют с 2018 года. Форвард обвинял тогда ещё заместителя спортивного директора в препятствовании ухода из "Зенита" в аренду в преддверии домашнего Чемпионата Мира.

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