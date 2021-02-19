Малафеев - о мастурбации Дзюбы: "Я тоже так делаю, но не выкладываю, естественно"

Теги зенит санкт-петербургартём дзюбавячеслав малафеев

Малафеев - о мастурбации Дзюбы: "Я тоже так делаю, но не выкладываю, естественно"

Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев высказался о публикации в сети интимного видео Артёма Дзюбы.

Напомним, что в ноябре прошлого года в интернет слили ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.

"Мы теперь поняли, что в принципе это нормально и естественно. Делаю ли так я? Безусловно. Конечно. Но не выкладываю, естественно. Зачем? Это же всё индивидуально. На самом деле в этом действительно нет ничего предосудительного. Это естественно. Но это не должно стать достоянием общественности ни при каких обстоятельствах", - сказал экс-голкипер.

Стоит отметить, что Малафеев и Дзюба конфликтуют с 2018 года. Форвард обвинял тогда ещё заместителя спортивного директора в препятствовании ухода из "Зенита" в аренду в преддверии домашнего Чемпионата Мира.

Не пропустите: Малафеев рассказал, как пережил гибель жены в 2011 году. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" исключил Урунова из заявки команды на РПЛ

"Спартак" исключил Урунова из заявки команды на РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов