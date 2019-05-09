Малафеев - о приговоре Кокорину: "Мне неинтересна эта тема"
Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев отказался комментировать приговор суда для нападающего питерской команды Александра Кокорина.
Напомним, что футболист получил реальный тюремный срок - 1 год и 6 месяцев исправительной колонии общего режима.
"Мне неинтересна эта тема", - сказал Малафеев.
Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает грядущим летом. Клуб рассматривает вариант с продлением соглашения с форвардом на других условиях.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19