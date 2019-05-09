Малафеев - о приговоре Кокорину: "Мне неинтересна эта тема"

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Малафеев - о приговоре Кокорину: "Мне неинтересна эта тема"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев отказался комментировать приговор суда для нападающего питерской команды Александра Кокорина.

Напомним, что футболист получил реальный тюремный срок - 1 год и 6 месяцев исправительной колонии общего режима.

"Мне неинтересна эта тема", - сказал Малафеев.

Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает грядущим летом. Клуб рассматривает вариант с продлением соглашения с форвардом на других условиях.

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