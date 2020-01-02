Малафеев - о "Зените": "Рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунах"

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поздравил болельщиков команды с новогодними праздниками.

"Уважаемые болельщики "Зенита"! Поздравляю вас и ваших близких с Новым, 2020 годом. В этом году наш клуб будет праздновать юбилей - 95 лет со дня основания. Желаю всем нам встретить эту дату завоеванием очередных трофеев.

"Зенит" является действующим чемпионом России и сделает всё от него зависящее, чтобы сохранить городу почётный титул. На наших глазах рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунах "Газпром Арены".

Желаю поклонникам футбола мира, здоровья, счастья, удачи! Всегда самого доброго вам и вашим близким! С Новым годом!" - сказал Малафеев.

По итогам 19 туров "сине-бело-голубые" лидируют в РПЛ, опережая идущий вторым "Краснодар" на 10 очков.

Малафеев, будучи футболистом, всю карьеру провёл в "Зените", выступая за основную команду с 1999 по 2016 год.

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