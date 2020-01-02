Малафеев - о "Зените": "Рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунах"
Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поздравил болельщиков команды с новогодними праздниками.
"Уважаемые болельщики "Зенита"! Поздравляю вас и ваших близких с Новым, 2020 годом. В этом году наш клуб будет праздновать юбилей - 95 лет со дня основания. Желаю всем нам встретить эту дату завоеванием очередных трофеев.
"Зенит" является действующим чемпионом России и сделает всё от него зависящее, чтобы сохранить городу почётный титул. На наших глазах рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунах "Газпром Арены".
Желаю поклонникам футбола мира, здоровья, счастья, удачи! Всегда самого доброго вам и вашим близким! С Новым годом!" - сказал Малафеев.
По итогам 19 туров "сине-бело-голубые" лидируют в РПЛ, опережая идущий вторым "Краснодар" на 10 очков.
Малафеев, будучи футболистом, всю карьеру провёл в "Зените", выступая за основную команду с 1999 по 2016 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15