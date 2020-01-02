Малафеев - о "Зените": "Рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунах"

Теги зенит санкт-петербургвячеслав малафеев

Малафеев - о "Зените": "Рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунах"

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поздравил болельщиков команды с новогодними праздниками.

"Уважаемые болельщики "Зенита"! Поздравляю вас и ваших близких с Новым, 2020 годом. В этом году наш клуб будет праздновать юбилей - 95 лет со дня основания. Желаю всем нам встретить эту дату завоеванием очередных трофеев.

"Зенит" является действующим чемпионом России и сделает всё от него зависящее, чтобы сохранить городу почётный титул. На наших глазах рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунах "Газпром Арены".

Желаю поклонникам футбола мира, здоровья, счастья, удачи! Всегда самого доброго вам и вашим близким! С Новым годом!" - сказал Малафеев.

По итогам 19 туров "сине-бело-голубые" лидируют в РПЛ, опережая идущий вторым "Краснодар" на 10 очков.

Малафеев, будучи футболистом, всю карьеру провёл в "Зените", выступая за основную команду с 1999 по 2016 год.

Не пропустите: Гендиректор "Зенита" назвал условие для продления контракта с Семаком. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Источник: "Бейджин Гуоан" не может вернуть Фернандо в "Спартак"

Источник: "Бейджин Гуоан" не может вернуть Фернандо в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов