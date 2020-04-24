Малафеев объяснил, почему не отвечает на выпады Дзюбы

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев заявил, что не будет реагировать на заявления нападающего "сине-бело-голубых" Артёма Дзюбы, пока работает в питерском клубе.

"Я не буду комментировать слова Артёма до момента, пока я являюсь сотрудником клуба. Поэтому я не хотел бы развивать эту ситуацию пока что, хотя у меня есть много что сказать. Я думаю, что придёт время, когда я смогу прокомментировать определённые его слова, действия и поступки", - сказал Малафеев.

В начале апреля Дзюба подчеркнул в прямом эфире инстаграма, что с бывшим вратарём "Зенита" ничего общего не имеет, иметь не хочет и никому не советует.

Конфликт между спортсменами произошёл перед ЧМ-2018, когда футболист хотел уйти из команды за игровой практикой, а функционер этому препятствовал.

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