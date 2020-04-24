Малафеев объяснил, почему не отвечает на выпады Дзюбы

Теги зенит санкт-петербургвячеслав малафеевартём дзюба

Малафеев объяснил, почему не отвечает на выпады Дзюбы

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев заявил, что не будет реагировать на заявления нападающего "сине-бело-голубых" Артёма Дзюбы, пока работает в питерском клубе.

"Я не буду комментировать слова Артёма до момента, пока я являюсь сотрудником клуба. Поэтому я не хотел бы развивать эту ситуацию пока что, хотя у меня есть много что сказать. Я думаю, что придёт время, когда я смогу прокомментировать определённые его слова, действия и поступки", - сказал Малафеев.

В начале апреля Дзюба подчеркнул в прямом эфире инстаграма, что с бывшим вратарём "Зенита" ничего общего не имеет, иметь не хочет и никому не советует.

Конфликт между спортсменами произошёл перед ЧМ-2018, когда футболист хотел уйти из команды за игровой практикой, а функционер этому препятствовал.

Не пропустите: Малафеев: "В сравнении с Америкой в России для поддержки бизнеса практически ничего не сделали". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Соловьёв угрожает Уткину физическим насилием

Соловьёв угрожает Уткину физическим насилием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов