Малафеев оценил шансы Кокорина вернуться в "Зенит"

Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев порассуждал о том, насколько реально возвращение в питерский клуб нападающего Александра Кокорина.

Напомним, что зимой "сине-бело-голубые" отправили 29-летнего футболиста против его воли в аренду в "Сочи". Контракт игрока с действующим чемпионом России истекает этим летом.

"Сергей Семак очень хотел видеть в "Зените" Кокорина. Очень хочу, чтобы Александр вернулся в команду, шансы есть. Игрок нравится Семаку, это хороший сигнал, чтобы договориться", - сказал Малафеев.

Ранее сообщалось, что интерес к Кокорину проявляют итальянские клубы, однако сам он признавался, что его приоритет - "Зенит".

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