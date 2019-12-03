Малафеев оценил шансы сборной России выиграть Евро-2020

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев порассуждал о шансах национальной команды побороться за победу на Чемпионате Европы 2020 года.

"У России есть гипотетические шансы выиграть Чемпионат Европы. Хотя понятно, что соперники у нас сильные. Успех на Чемпионате Мира даёт нам надежду на победу на Евро", - сказал Малафеев.

Напомним, что на групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила будущему финалисту Хорватии.

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