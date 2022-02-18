Малафеев оценил шансы "Зенита" в противостоянии с "Бетисом"
Фото инстаграм Вячеслава Малафеева
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о перспективах питерской команды пройти "Бетис" в Лиге Европы.
Напомним, что в первом стыковом матче "сине-бело-голубые" дома уступили со счётом 2:3. Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.
"Результатом расстроен, конечно - думал, что всё-таки будет как минимум ничья. Тем более что по ходу матча были предпосылки, можно было вырвать ничейку при такой сложной игре. Но в целом "Зенит" сегодня играл смело, матч был зрелищным, интересным, держал в напряжении до последнего.
Чего не хватило "Зениту"? Возможно, игрового тонуса, хотя команда местами смотрелась очень прилично, агрессивно. Да, начало матча было провалено - это и сыграло ключевую роль. Плюс были индивидуальные ошибки, которые невозможно игнорировать. Но в целом "Зенит" порадовал своей агрессивностью, создавал много моментов и забивал хорошие мячи.
Что касается выездного матча, то ещё ничего не потеряно, у "Зенита" есть шанс пройти дальше. С учётом того, что нет правила преимущества по забитым мячам на чужом поле, сделать это будет проще. Понятно, что будет непросто играть на выезде, но шанс есть. Причём большой. Будем верить, что у ребят получится", - сказал Малафеев.
Не пропустите: Дзюба порассуждал о шансах "Зенита" пройти "Бетис" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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