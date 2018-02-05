Малафеев отказался комментировать уход Шатова в "Краснодар"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев отказался от комментариев по поводу возможного ухода полузащитника Олега Шатова в "Краснодар".

Ранее сообщалось, что "быки" договорились с "сине-бело-голубыми" о полугодичной аренде 27-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

"Я не комментирую эту ситуацию" - сказал Малафеев.

В этом сезоне Шатов сыграл за "Зенит" 16 матчей и сделал 4 результативных передачи. | http://soccernews.ru