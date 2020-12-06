Малафеев отреагировал на резкое высказывание Дриусси о возможном уходе из "Зенита"

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Малафеев отреагировал на резкое высказывание Дриусси о возможном уходе из "Зенита"Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев дал комментарий по поводу резкого высказывания форварда сине-бело-голубых Себастьяна Дриусси. Аргентинец ранее сказал, что хотел бы покинуть клуб, потому что "три года играет на дерьмовой позиции".

"Отчасти Дриусси понять можно. Атакующий потенциал составляют другие игроки: Дзюба, Азмун, Малком, Ерохин хорошо выглядит впереди. Сложно распределить на поле всех, поэтому Себе приходится выполнять другую роль, совершать больший объём работы, работать в прессинге, на подхвате. Он выполняет черновую работу.

Каждый игрок хочет быть на острие, ибо там можно забивать больше голов и отдавать передачи. Понять его можно, но надо исходить из реалий, тактических соображений и того факта, что есть футболисты, которые приносят результат и играют лучше Дриусси", — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом "Чемпионата"

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