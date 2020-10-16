Малафеев ответил Шатову

Экс-вратарь "Зенита", бывший заместитель спортивного директора питерского клуба Вячеслав Малафеев отреагировал на заявление полузащитника "Рубина" Олега Шатова.

Ранее Шатов сказал, что "лучше поплывёт в спасательном жилете, чем сядет в лодку к Малафееву".

"Для меня очень странны высказывания Олега. Мне казалось, что у нас нет проблем. Руку пожмёт, но при этом вместо комфортной лодки, выберет спасательный жилет. Я даже не понимаю, о чём он говорит. Надеюсь, он наберёт меня и объяснит свою претензию. Или подробно выскажется в прессе, в последнее время это стало более популярным, чем личное общение", - отметил Малафеев.

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