Малафеев ответил Шатову
Экс-вратарь "Зенита", бывший заместитель спортивного директора питерского клуба Вячеслав Малафеев отреагировал на заявление полузащитника "Рубина" Олега Шатова.
Ранее Шатов сказал, что "лучше поплывёт в спасательном жилете, чем сядет в лодку к Малафееву".
"Для меня очень странны высказывания Олега. Мне казалось, что у нас нет проблем. Руку пожмёт, но при этом вместо комфортной лодки, выберет спасательный жилет. Я даже не понимаю, о чём он говорит. Надеюсь, он наберёт меня и объяснит свою претензию. Или подробно выскажется в прессе, в последнее время это стало более популярным, чем личное общение", - отметил Малафеев.
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