Малафеев перечислил главные проблемы в воспитании молодых игроков "Зенита"
Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал кризис академии питерского клуба, которая выпускает всё меньше игроков для основы "сине-бело-голубых".
"Есть много факторов. Главное - устаревшая методика "Зенита" по подготовке молодых игроков. Мне кажется, что футболисты слишком долго дозревают, их нужно быстрее интегрировать в "молодёжку". Чем быстрее - тем больше у воспитанника шансов и времени, чтобы показать себя. Что ещё? Агенты. Они уводят игроков друг у друга, у академий, заставляют переезжать родителей. Например, академия "Зенита" за последние годы потеряла восьмерых игроков, которых увели в академии "Динамо", ЦСКА, "Локомотива". Конечно, нет никакой гарантии, что там они заиграют, но всё же это значительный фактор.
Кроме того, в России нужно больше внимания уделять индивидуальным тренировкам игроков. Сейчас у нас тренировочный процесс выстроен таким образом, что они большую часть времени просто бегают и носятся по полю, нежели играют с мячом. В тёплых странах с этим проще: вышел в любой двор, пошёл играть в свободное время. А у нас ни дворов, ни тёплой погоды - зима сплошная. Если подытоживать, можно выделить три главные проблемы в воспитании молодых игроков "Зенита": устаревшая методика, потеря игроков из академии и необходимость более быстрого перехода воспитанников из академии в "молодёжку", оттуда в "Зенит-2" и так далее, учитывая все факторы", - сказал Малафеев.
Напомним, что "Зенит" лидирует в РПЛ по итогам 22 туров. В полуфинале Кубка России команда сыграет со "Спартаком".
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|Команда
|М
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|Ростов
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|Динамо Москва
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|7
|Арсенал Тула
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|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
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|23
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|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20