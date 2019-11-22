Малафеев: "Подбор футболистов позволяет сборной России бороться с грандами"
Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев порассуждал о стиле игры, а также качестве футболистов национальной команды.
"В первую очередь игра приносит результат. Конечно, матч на матч не приходится, но в целом данный стиль имеет право на жизнь. Не могу сказать, что мне что-то не нравится. Всё зависит от состояния и задач коллектива в конкретный момент. Игра отличается в зависимости от оппонента, турнирных задач и других факторов.
Безусловно, подбор футболистов позволяет России бороться с грандами. При этом нельзя отрицать такую вещь, как общая стоимость коллектива. По этому параметру подопечные Станислава Черчесова заметно уступают многим из будущих соперников по турниру", - сказал Малафеев.
Напомним, что сборная России пробилась в финальную часть Евро-2020, где сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией / Уэльсом.
Что касается квалификации континентального первенства, то россияне одержали 8 побед в 10 матчах.
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