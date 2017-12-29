Малафеев поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ

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Малафеев поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал чемпионскую гонку в чемпионате России.

"Если мы вспомним 2007-й год, тогда "Зенит" отыграл у "Спартака" отставание в 7 очков и стал чемпионом, так что всё возможно. Правда, в этом году наша команда ещё и в Европе играет, хотелось бы, чтобы всё совпало. Будем надеяться, что совокупность всех факторов сыграет на руку "Зениту". Отставание в 8 очков действительно большое, но ведь у "Локомотива" первый матч весной со "Спартаком", а у нас первые три тура такие, где мы можем рассчитывать на 9 очков. Если "Локомотив" потеряет очки в игре с командой Карреры, то напряжение возрастёт - ответственность будет давить на команду Сёмина. Впрочем, спор за золото ведут не только эти две команды, есть и "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" - сказал Малафеев.

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