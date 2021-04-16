Малафеев поделился мнением о противостоянии "Зенита" и "Сочи"

Фото твиттер "Зенита"

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о том, что к матчам между питерской командой и "Сочи" есть вопросы касательно честной борьбы.

На прошлых выходных "сине-бело-голубые" добыли волевую победу над "барсами" 2:1, уступая в счете до 63-й минуты.

"Вы матч смотрели? Мне кажется, тут вопросов даже не стоит. Все разбирающиеся в футболе люди всё видят. Это был хороший матч, в котором играли сильные команды, ни одна не хотела проигрывать. Молодые и немолодые ребята, которые были до этого в "Зените", доказывали свою состоятельность как можно более уверенно, чтобы тренеры "Зенита" не забывали о них. "Сочи" есть "Сочи", но "Зенит" всегда играет в еврокубках. Это очень важно для игроков. А все эти разговоры - для бедных и для тех, кому делать нечего", - цитирует Малафеева "РБ-Спорт".

"Зенит" и "Сочи" провели 4 очных матча в РПЛ - во всех победила команда из Санкт-Петербурга.

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