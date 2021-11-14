Малафеев поделился ожиданиями от матча сборной России против Хорватии

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против команды Хорватии в отборе к ЧМ-2022.

– Сборная решающие матчи, когда можно сыграть вничью, далеко не всегда проводит удачно. Для нынешней команды такой расклад минус или плюс?

– Такая ситуация – всегда палка о двух концах. Она все равно подспудно сидит в голове. Но пытаться сыграть на ничейку – это тоже всегда чревато. Даже если ты выстроишь под это правильную тактику, минимизируешь все риски, все равно бывает один момент, который становится голевым и решающим. Самый свежий пример – матч "Зенита" с "Челси".

Тем более у хорватов мастерства тоже хватает. Поэтому прямо явно играть в Сплите на ничью – наверное, нет. Но в концовке при положительном счете – вполне можно на это перестроиться. Выстроить редут и терпеть – за несколько минут до свистка в этом будет смысл.

Чем меньше времени остается сыграть, тем больше усталость, в том числе у атакующих игроков. И хитрости футбольные тоже можно использовать. Вплоть до того, чтобы потянуть время.

Сейчас меня могут неправильно понять некоторые болельщики, скажем так, дилетанты, которые считают, что сборная должна играть по-другому. Отвечу: отлично, можно сыграть в яркий атакующий футбол, даже забить два, но при этом в итоге не добиться результата.

Мое мнение: в таких матчах красота, зрелищность и, если хотите, эстетика уходят на второй план. Здесь нужен результат. И пусть он даже будет добыт путем хитрости, затяжек времени, тактическими заменами, на худой конец, даже симуляцией. Некрасиво, конечно, но тут все средства хороши.

На кону стоит очень многое. И если мы в итоге добьемся результата, то, думаю, за все эти вещи нынешнюю сборную никто не упрекнет. Любые здравомыслящие игроки и команды будут использовать все это для себя, – сказал Малафеев.

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