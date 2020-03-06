Малафеев поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020
Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев порассуждал о перспективах национальной команды в финальной части Евро-2020.
"Группа у нас непростая, в соперниках Бельгия, Дания и Финляндия. Но на Чемпионате Европы вообще очень мало слабых команд, уровень футбола везде поднимается. Практически все европейские сборные очень хорошо укомплектованы. Сейчас у России вновь будет преимущество своего стадиона, и нужно доказывать, что в своих стенах мы способны бороться с сильнейшими командами мира.
Понятно, что бельгийцы - фавориты не только нашей группы, но и в целом всего турнира. Но с остальными командами можно и нужно бороться. При своих болельщиках, правильной подготовке, должной мотивации можно показать результат не хуже, чем на ЧМ-2018.
Думаю, выход из группы станет достойным стартом. А потом уже всё будет зависеть от того, на кого мы попадём. Если смотреть на наш квартет, то сейчас главная задача - выйти в плей-офф, нам это по силам. А дальше нужно быть объективными и отталкиваться от того, какой соперник нам достанется в 1/8 финала", - сказал Малафеев.
Напомним, что на домашнем мундиале 2018 года россияне сумели выйти в 1/4 финала, где проиграли в серии пенальти будущему вице-чемпиону Хорватии.
Малафеев выступал за сборную с 2003 по 2012 год, сыграл 29 матчей и пропустил 24 гола.
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