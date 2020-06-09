Малафеев показал, как боксирует с личным тренером

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Малафеев показал, как боксирует с личным тренером

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малефеев в инстаграме опубликовал видео своей тренировки боксом с личным тренером.

"Ударно поработали с Зауром Мамедовым. Лето в городе", - написал Малафеев в соцсети.

Напомним, 31 мая стало известно, что 41-летний бизнесмен покинул "Зенит", в котором играл на протяжении 17 лет, а после завершения карьеры занимал пост заместителя спортивного директора по общим вопросам. В составе петербуржцев он четырежды становился чемпионом России, три раза выиграл Кубок России, трижды становился обладателем Суперкубка России, а также по разу выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Кубок Российской Премьер-Лиги.

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